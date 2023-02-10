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06:14 (мск), источник: РБК

Подорожание электроэнергии разогнало рост цен на огурцы

К февралю огурцы стали лидером подорожания среди продуктов с начала года. На цены повлиял рост стоимости электроэнергии, которая нужна для выращивания овощей в теплицах, а также «агрономический» сбой у ряда тепличных комбинатов.

Источник: РИА "Новости"

Огурцы стали лидером подорожания среди потребительских товаров и услуг в начале 2023 года. Как следует из данных Росстата, на неделе, завершившейся 6 февраля, цены на огурцы выросли по сравнению с концом декабря 2022 года на 53,6%. По сравнению с предыдущей неделей стоимость огурцов выросла на 12,7%. Помимо огурцов с начала года заметно подорожали и помидоры — к концу первой недели февраля они были на 29,6% дороже, чем в конце 2022 года.

Начиная с сентября огурцы в рознице, исходя из данных Росстата, сезонно дорожают. Но в прошлом году, к примеру, темпы подорожания были не такими заметными: в начале февраля 2022 года огурцы подорожали по сравнению с декабрем 2021-го всего на 16%.

Традиционно цены на огурцы в зимний период находятся на высоких отметках, а пиковых значений цены достигают в январе-феврале, напоминает зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз Дмитрий Леонов. По его данным, к 1 февраля 2023 года средние розничные цены на огурцы составляли 238,8 ₽ за 1 кг — за месяц они выросли на 34,9%.

Начиная с января производители огурцов повысили закупочные цены, рассказали РБК в торговой сети «Верный»: за месяц цена подскочила на 35%.

При этом на рынке сейчас представлены только отечественные огурцы из российских теплиц, подчеркивают в сети.

Повышение цен на эти овощи связано в том числе с сокращением урожая и с посадками новых сортов огурцов, урожай которых будут снимать весной, продолжает представитель ретейлера. Но в этом году «себестоимость огурцов не выросла так значительно, как закупочная цена», считают в «Верном».

Огурцы — базовый товар для покупателей «Верного», спрос на них не снижался, поэтому практически все виды огурцов сети сейчас приходится продавать дешевле, чем она их закупает, указывает представитель ретейлера.

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Источник РБК в одной из торговых сетей также отмечает, что скачок цен в январе может быть связан с нехваткой продукции: перед посадкой следующего урожая производители ежегодно снижают производство, а в этом году параллельно произошел масштабный «агрономический» сбой у одного из крупнейших поставщиков тепличных огурцов.

В Федеральную антимонопольную службу жалоб от участников рынка на рост цен на огурцы пока не поступало, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Там добавили, что один из основных факторов, влияющих на рост цен на плодоовощную продукцию, — сезонность производства, которая приводит к неравномерной реализации продукции в течение года. «В зимний период, с конца декабря, цены на плодоовощную продукцию увеличиваются в связи с увеличением затрат на сортировку, а также дополнительных затрат, связанных с поставкой продукции в торговые сети», — отметили в ФАС.

РБК направил запрос крупнейшим ретейлерам — X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Магнит», Metro Cash & Carry, «Лента».

Что говорят производители

В Национальном союзе производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) указывают, что текущая динамика цен на огурцы связана с двумя факторами. Во-первых, на цены влияет сезонный цикл: количество предложения по овощам зимой заметно сокращается по сравнению с весенне-летним сезоном, в то время как спрос на них «постоянно высокий». Во-вторых, к подорожанию огурцов привел рост стоимости энергоресурсов: с 1 декабря 2022 года индексация тарифов на электроэнергию составила 9%. Доля энергоресурсов в себестоимости огурцов в круглогодичных тепличных хозяйствах, использующих технологию досвечивания, достигает 50%, подчеркивают в союзе. «Для возможности смягчения данной ситуации целесообразно рассмотреть вопрос о субсидировании энергозатрат для таких тепличных хозяйств, в том числе за счет средств региональных бюджетов», — добавляют в союзе.

Президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников называет несколько причин заметного подорожания огурцов. Во-первых, у ряда тепличных комбинатов случились «проблемы с соблюдением режима выращивания» и это повлияло на объемы выращиваемой продукции (у кого конкретно из производителей произошел сбой, собеседник РБК не уточнил). Во-вторых, в декабре подорожала электроэнергия и из-за этого увеличились затраты производителей. «Но буквально через две недели начнется массовое плодоношение огурцов в теплицах без искусcтвенного света, и цена значительно уменьшится — в полтора-два раза», — заверяет Ситников. РБК направил запрос крупнейшим производителям тепличных овощей — «Рост» и АПХ «ЭКО-культура».

В марте, когда будут снимать урожай весенних сортов огурцов, ситуация может стабилизироваться, согласен и представитель «Верного»: «По статистике, ежегодно в марте закупочная цена на огурцы падает в два раза».

В последние годы показатели в тепличном овощеводстве устойчиво растут, уверяют в Минсельхозе. В 2022 году производство тепличных овощей в России, по оценкам министерства, выросло на 7% относительно уровня 2021 года, а урожай поставил рекорд — 1,5 млн т. Огурцов было выращено 868,8 тыс. т — на 2,5% больше, чем годом ранее, а томатов — 620 тыс. т (рост на 7%). Снижения производства в Минсельхозе не фиксируют: в этом году по состоянию на 7 февраля в теплицах собрано 60 тыс. т огурцов — это соответствует уровню прошлого года, отметили в министерстве.

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