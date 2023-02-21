В России увеличат размер страховки для добровольных пенсионных накоплений

«Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов», — пояснил президент.
Он напомнил, что вклады граждан в банках до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством и их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений Путин предложил установить вдвое большую сумму.
Также он призвал оперативно принять законы об инвестировании долгосрочных сбережений.
«Везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. И у нас также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций. Я прошу правительство ускорить внесение в Государственную думу законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года», — сказал глава государства.
Сегодня Путин в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.