Какие новые штрафы ждут владельцев домов и дач в 2023 году Владельцы загородной недвижимости неожиданно стали получать уведомления о штрафах. Почему так происходит и как собственникам избежать незапланированных расходов?
Фоторепортажи
22Прощание с Инной Чуриковой
20Землетрясение на юго-востоке Турции
Главное
Послание Путина Федеральному собранию
13:26 (мск), источник: © РИА Новости

В России увеличат размер страховки для добровольных пенсионных накоплений

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений на уровне 2,8 миллиона рублей.

Источник: Reuters

«Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов», — пояснил президент.

Он напомнил, что вклады граждан в банках до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством и их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений Путин предложил установить вдвое большую сумму.

Также он призвал оперативно принять законы об инвестировании долгосрочных сбережений.

«Везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. И у нас также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций. Я прошу правительство ускорить внесение в Государственную думу законопроектов для запуска соответствующей государственной программы уже с апреля текущего года», — сказал глава государства.

Сегодня Путин в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.

Следите за развитием темыПослание Путина Федеральному собранию
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Экс-дипломат рассказал Западу неприятную правду о России
По американскому городу был нанесен 'ядерный удар'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГосдумаСовет ФедерацииПутин Владимирэкономика