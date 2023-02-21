11:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Послание президента Федеральному собранию (видео)
Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве.
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Послание станет первым с момента начала специальной военной операции на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделит много времени теме СВО. Песков отметил, что «вся наша жизнь сейчас крутится вокруг темы СВО» и специальная военная операция влияет на континент. На послании будут присутствовать участники спецоперации, на мероприятие не приглашены иностранные журналисты, уточнил представитель Кремля. Также он назвал формальностью тот факт, что федеральные телеканалы выделили в сетке вещания на трансляцию только один час.
В прошлый раз президент выступал с посланием 21 апреля 2021 года. Выступление неоднократно переносили в 2022 году. В конце декабря Путин объяснил отказ от проведения мероприятия в 2022 году тем, что год был насыщен событиями, результаты которых сложно зафиксировать на конкретный момент.
Согласно ст. 84 Конституции РФ президент обращается к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
Послания носят рекомендательный характер и не являются правовыми актами, указывает ТАСС. Однако в последние годы они приобрели характер законодательных инициатив: в них содержатся конкретные поручения президента кабмину. По данным пресс-службы «Народного фронта», поручения Путина по итогам послания в 2021 году реализованы почти в полной мере: половина из них выполняется успешно и в срок, треть уже завершена.