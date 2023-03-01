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14:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Цена на газ в Европе за зиму упала втрое

Цена газа в Европе по итогам зимы упала в три раза, до 515 долларов за одну тысячу кубометров, следует из расчетов ТАСС.

Источник: Reuters

Если 30 ноября фьючерсы на газ торговались на уровне 1550 долларов за одну тысячу кубометров, то 28 февраля торги закрылись на уровне 515 долларов. Самое сильное снижение было 28 февраля, когда цена на топливо опускалась до 505 долларов — впервые с конца августа 2021 года.

Тенденция объясняется очень теплой погодой в регионе. Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в декабре и январе находилась на высоком уровне, а 15 января достигла рекорда за все время наблюдения — 35,4 процента. Запасы в ПХГ ЕС находятся на историческом максимуме для данного времени года. Они заполнены на 61,65 процента (на 21,61 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет).

В прошлом году доля выработанной электроэнергии за счет солнечной и ветряной энергетики в странах Евросоюза составила около 22 процентов, что стало рекордным показателем в истории. По этому показателю возобновляемые источники энергии даже опередили газ — на него пришлось только 20 процентов выработки.

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