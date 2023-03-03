Иностранные посредники отказываются от поставок iPhone в Россию

«Санкции могут коснуться не только смартфонов из США — их там и не выпускают, но вообще всех устройств, где используются американские технологии и патенты. А это практически все гаджеты, в том числе южнокорейские и китайские», — отметил собеседник редакции.
Пока отказов от сотрудничества со стороны зарубежных поставщиков не было, но это, скорее всего, вопрос времени, считает еще один источник «Известий».
Менеджер одного из российских дистрибьюторов также пока не предвидит проблем с поставками.
«Американские санкции могут привести к удлинению посреднических цепочек — “в лоб” перепродавать электронику через третьи страны в РФ не получится. А любое дополнительное звено означает рост цен», — отмечает он.
Как пояснил управляющий партнер юркомпании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, ограничительные меры США носят, по сути, трансграничный характер — де-юре они распространяются только на американские компании, но де-факто такими по общему правилу признаются организации, имеющие в США активы, имущество, счета, чьи акции обращаются на американских рынках, которые ведут в Штатах торговую или иную деятельность. Или даже те, чья работа может повлиять на экономику страны.
Американской, а потому подпадающей под ограничения в поставках, могут признать не только Apple, но и Samsung, и китайскую Huawei, говорит он. Запрет на поставки смартфонов дороже $300 в равной степени касается всех брендов и производителей, присутствующих в том числе и на рынке США, добавил Юрий Федюкин.