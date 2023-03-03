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09:23 (мск), источник: РБК

Helsingin Sanomat оценила потери финских компаний из-за ухода из России

Общие убытки компаний, торгующихся на Фондовой бирже Хельсинки, связанные с последствиями конфликта на Украине и решением отказаться от российских активов, составили за 2022 год около €4 млрд. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

Источник: Reuters

Самые большие потери понесла финская энергетическая государственная компания Fortum, которая инвестировала в сотрудничество с Россией около €5 млрд. Потери компании оцениваются в €1,7 млрд, компания не может продать свои российские активы. Компания стала единственной в Финляндии, потери которой оцениваются в миллиардах евро.

В середине мая Fortum намеревалась покинуть российский рынок. Компания владеет контрольным пакетом акций немецкой Uniper, одного из основных инвесторов газопровода «Северный поток-2». Компания собиралась продать долю в «Юнипро», российской «дочке» Uniper.

Компания собирала заявки возможных покупателей ее российских активов. В списке были предложения от Газпромбанка, АФК «Система» и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова.

На втором месте находится строительная компания YIT (€440 млн), следом идет производитель шин Nokian Tyres (€300 млн). Потери также испытал финский авиаперевозчик Finnair — €150 млн.

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