Боррель: отказ всех стран от нефти из России приведет к разбалансировке рынка

«Мы знаем, что рынок нефти должен быть сбалансированным, и, если все в мире не будут покупать российскую нефть, у нас будут проблемы, потому что рынок будет очень несбалансированным», — сказал Жозеп Боррель в интервью Hindustan Times.
В связи с этим он подчеркнул, что Евросоюз не считает покупку российской нефти Индией проблемой. «И хорошо для Индии, если они смогут покупать российскую нефть по более выгодной цене», — отметил он.
После вступления в действие потолка цен на морские поставки нефти большая часть российского ресурса, на который распространяется эмбарго, была перенаправлена в Китай и Индию. По оценке Международного энергетического агентства, в декабре 2022 года экспорт нефти и нефтепродуктов РФ в Индию составил 1,6 млн баррелей в сутки. При этом, как сообщало агентство Bloomberg, Россия продолжает поставлять в Индию максимально возможное количество нефти, несмотря на восстановление спроса Китая.