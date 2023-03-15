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Спецоперация на Украине
22:57 (мск), источник: Известия

МВФ предоставит Украине четырехлетний кредит на $15,6 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) готовится объявить о четырехлетней кредитной программе для Украины на $15,6 млрд. Об этом в среду, 15 марта, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник. «МВФ завершает разработку четырехлетней программы кредитования Украины на $15,6 млрд, объявление об этом последует в ближайшие дни», — пишет издание.

Источник: Reuters

21 февраля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рассказала, что Украина будет жизненно нуждаться во внешнем финансировании не только в текущем году, но и в последующие. Поэтому, по ее словам, международное сообщество продолжит играть жизненно важную роль в поддержке страны, включая помощь в решении финансовых потребностей как в 2023 году, так и позднее.

При этом, как заявила Георгиева, экономика Украины работает стабильно и полноценно, несмотря на сложности, вызванные конфликтом.

До этого, 17 февраля, в пресс-службе фонда сообщили о том, что МВФ достиг договоренности с Киевом относительно мониторинга экономики, что позволяет перейти к обсуждению полномасштабной программы кредитования страны.

Ранее, в конце мая 2022 года, глава украинского минфина Сергей Марченко сообщал, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из внутренних источников, остальные две трети — за счет иностранных грантов и кредитов. По данным ведомства, бюджетный дефицит составлял $5 млрд ежемесячно.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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