Россия в январе стала лидером по поставкам газа в Китай

В частности, «Газпром» в январе поставил по магистрали «Сила Сибири» в Китай почти 2 млрд куб. м газа. Еще 770 млн куб. м было получено благодаря поставкам СПГ. По данным таможни, общий импорт в январе вырос на 1% год к году, до 11,3 млрд куб. м. Поставки СПГ увеличились на 7%, до 5,210 млн т. Импорт трубопроводного газа снизился на 7,2%, до 4,48 млрд куб. м.
В 2022 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3%, до $190,27 млрд, что стало рекордом.
Таможня называла Китай в числе главных торговых партнеров России по итогам 2022 года. В январе-феврале 2023-го товарооборот двух стран вырос на 25,9%.
Вице-премьер Александр Новак сообщал, что поставки по «Силе Сибири» в Китай в 2022 году достигли рекордных 15,5 млрд куб. м газа. К 2025 году объемы поставок планируется нарастить до 38 млрд куб. м в год. «Газпром» также рассматривает поставки в КНР еще по двум маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию.