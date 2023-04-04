Йеллен не считает сокращение добычи причиной для изменения потолка цен на нефть из РФ

Госпожа Йеллен, выступая в Йельском университете, отметила, что страны западной коалиции могут пересмотреть потолок цен, который сейчас установлен на уровне $60 за баррель, если такое решение будет «признано целесообразным». «Но я не вижу, чтобы это было уместно в данный момент», — сказала она (цитата по Reuters).
Министр финансов США считает, что потолок цен на нефть «работает». По ее мнению, эта мера привела к увеличению дисконта на российское сырье и усилило позиции покупателей в переговорном процессе.
Госпожа Йеллен назвала решение о сокращении добычи «неконструктивным шагом». По ее мнению, это «не является позитивным фактором для глобального роста». Президент США Джо Байден, комментируя решение ОПЕК+, сказал, что это «не будет так плохо, как вы думаете».
Саудовская Аравия и другие крупнейшие арабские производители нефти — ОАЭ, Ирак и Кувейт — 2 апреля решили поддержать усилия России и в одностороннем порядке сократить добычу. Речь идет о снижении на 1 млн баррелей в сутки с мая и до конца года, тогда как Россия продлит на тот же срок уже начатое в марте сокращение добычи на 500 тыс. баррелей. Это привело к подорожанию нефти.
По мнению западных аналитиков, повышение нефтяных котировок будет подталкивать инфляцию и сделает еще более сложной задачу Федрезерва США по поиску баланса между ростом ключевой ставки и поддержанием финансовой и экономической стабильности.