Дешевый рубль, дорогая нефть: что привело к росту российского рынка акций

Индекс Мосбиржи на прошлой неделе впервые за год преодолел отметку в 2500 пунктов. В понедельник, 10 апреля, рост продолжился, и к закрытию торгов индекс был выше 2543 пунктов, прибавив 1,4% к пятничному закрытию. За всю прошлую неделю индекс вырос почти на 3%, а с начала марта — на 11%.
Несмотря на то, что индикатор Мосбиржи лишь слегка преодолел отметку 20 сентября прошлого года (2436 пунктов) перед объявлением частичной мобилизации и очень далек от максимумов февраля 2022 года (3646 пунктов), инвесторы и аналитики увидели в этих изменениях новый тренд.
С чем он связан и при чем тут ослабление рубля?
Индекс Мосбиржи — основной индикатор рынка российских акций. В него входят 40 самых ликвидных бумаг. Существенный вес в индексе имеют акции крупнейших экспортеров, в том числе нефтегазовых компаний — «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти», «Новатэка», «Сургутнефтегаза», акции которых могут выполнять роль защитных при резком ослаблении рубля.
На прошлой неделе российский рубль заметно ослабел — с 73,3 до 81,1 рублей за доллар. А за март рубль подешевел на 8% по отношению к доллару. Произошедший обвал рубля для этих эмитентов — положительный фактор, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.
Ослабление российской валюты приводит к росту экспортных доходов компаний, это двигает их котировки и приводит к росту всего индекса.
Кроме того, слабый рубль дает дополнительные доходы в российский бюджет, продолжает Скрябин. «Это важно в текущих условиях, поскольку бюджетный баланс будет влиять на дальнейшие риски изменения налоговой нагрузки», — объясняет он.
Стратег по рынку акций SberCIB Дмитрий Макаров обращает внимание на то, что в лидерах роста индекса оказались нефтегазовые компании. По его мнению, их котировки поддержало решение стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти. На этом фоне цены на нефть марки Brent вернулись к $85 за баррель. При этом дисконт российской нефти Urals к Brent сокращается, с конца февраля по настоящее время он снизился с $34 до $20, указывает Дмитрий Скрябин из «Альфа-Капитала».
Фактически российские нефтяники получают двойной выигрыш — от ослабления рубля и от роста цен на нефть, подчеркивает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Это также оказывает позитивное влияние на весь индекс Мосбиржи.
Российский фондовый рынок, на котором теперь «правят бал» частные инвесторы, ярче реагирует на возможность получения дивидендов по акциям. Первый импульс рынку придал Сбербанк, на долю которого приходится около 15% в индексе Мосбиржи, говорит руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров.
Сбербанк сообщил о восстановлении прибыли после 2022 года, а также объявил рекордные в своей истории дивиденды — 25 рублей на акцию или 565 млрд рублей суммарно.
Эта новость в середине марта привела к росту акций банка на 10%, вслед за бумагами перешел к росту и индекс Мосбиржи.
Ожидание дивидендных выплат сохранит свою актуальность до конца апреля и в первой половине мая, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. По ее словам, рынок рассчитывает на дивиденды «ИнтерРАО», банка «Санкт-Петербург», Мосбиржи, а также нефтегазовых компаний. Если акционеры эмитентов одобрят распределение прибыли, это продолжит оказывать поддержку всему рынку российских акций, считает она.
Кроме того, выплаченные дивиденды могут вернуться на рынок, говорит Дмитрий Скрябин из «Альфа-Капитала»: инвесторы снова вложат часть этих средств в ценные бумаги. Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев прогнозировал, что в весенне-летний сезон на рынок может вернуться от 130 до 290 млрд рублей.
Дмитрий Макаров из SberCIB ожидает роста котировок нефтяных компаний, обладающих высоким потенциалом дивидендных выплат — «Лукойла» и «Транснефти».
Вырасти могут и ценные бумаги компаний, зарегистрированных за рубежом, в случае смены юрисдикции на российскую или на «дружественную».
Аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских видит потенциал роста акций российских банков, которые будут покупать ценные бумаги уходящих из России иностранных кредитных организаций.
К лету локомотивом для всего фондового рынка могут стать IT-компании, предполагает Кирилл Комаров из «Тинькофф Инвестиций». «Они в последние месяцы отставали от акций экспортеров, хотя результаты их работы в IV квартале 2022 года выглядели неплохо. Но российские инвесторы чрезмерно фокусируются на дивидендах, а не на акциях роста, поэтому в первой половине года они находятся на втором плане. Летом же, когда все дивидендные выплаты пройдут, ситуация изменится ровно наоборот», — говорит аналитик.
Руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин говорит, что сейчас инвесторы стараются не упустить продолжения роста рынка, и считает, что индекс Мосбиржи может вырасти до 3000 пунктов. По оценкам ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина, до конца года рынок может вырасти до 2700−2800 пунктов. К концу II квартала индекс Мосбиржи может дорасти до 2600 пунктов, полагает Дмитрий Макаров из SberCIB.
Фондовый рынок, по мнению аналитиков, выглядит привлекательно в условиях, когда депозиты не перекрывают растущую инфляцию, цены на недвижимость высоки, а хранить средства в валюте — дополнительный риск.
Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых говорит, что сейчас инвесторы покупают акции, чтобы защититься от инфляции и заработать на дивидендах, пока наблюдается «относительное затишье в украинской повестке» и ожидается экономический рост во II квартале. «Но не надо забывать, что доминирующий фактор — это геополитика, и плохие новости могут нарушить идиллию», — резюмирует Малых.