Минэк назвал главные риски для российской экономики

«Мы должны максимально сконцентрировать усилия над повышением производительности труда, гибкостью рынка и перераспределением рабочей силы между регионами и отраслями», — отметил Максим Решетников.
Он считает, что в целом экономика оказалась устойчива, а главными источниками ее роста будут потребительский спрос и инвестиции. Среди задач министр назвал укрепление рыночных институтов, сохранение эффективности бюджетных расходов, в том числе инвестиционных, снижение административных издержек для бизнеса, а также ориентация на сбалансированную тарифную политику.
Главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина, отметила, что по итогам первого квартала наиболее сложная ситуация с дефицитом кадров в стране наблюдается в сфере добычи сырья (0,5 резюме на одну вакансию), в рабочем персонале (одно резюме на вакансию), в медицине и строительстве (по 1,3 резюме на вакансию).
Проблему дефицита кадров нужно решать комплексно — увеличивать финансирование образования, здравоохранения, а также науки, заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он также назвал важным фактором выстраивание открытой экономики и ориентацию на вложения в человеческий капитал.