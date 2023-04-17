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12:14 (мск), источник: Forbes

В SberCIB назвали справедливый курс рубля

На данном этапе рубль выглядит перепроданным, считают в SberCIB Investment Research. Справедливый курс российской валюты при текущих ценах на сырье — около 75−76 рублей за доллар, уверены там. Примерно к таким значениям, по оценке SberCIB, рубль может прийти к концу года.

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Источник: Reuters

При текущих ценах на нефть справедливый курс рубля к доллару должен быть на уровне 75−76 рублей, оценивает стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов. Таким образом, по сравнению с текущими уровнями российская валюта недооценена на 7−8%.

В SberCIB Investment Research ждут стабилизации курса на уровне около 80 рублей за доллар во II квартале и его восстановления до 75 рублей к концу года.
Доллар от TradingView

Главными причинами ослабления рубля в начале года Попов назвал падение экспортных поступлений из-за введения ценового потолка для российской нефти, а также сохранение высокого уровня оттока капитала, в том числе со стороны нерезидентов, которым стали разрешать сделки по продаже российских активов.

Поддержку курсу по ходу года будут оказывать рост цен на российскую нефть марки Urals ближе к $70 за баррель, а также постепенное сокращение оттока капитала, прогнозирует аналитик.

Сейчас дополнительную поддержку рублю дают продажи юаней из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила. Позитивный эффект для курса аналитик SberCIB оценил примерно в 5%.

Однако на фоне постепенного роста нефтяных доходов и сокращения дисконта Urals к нефти марки Brent продажи юаней по бюджетному правилу могут скоро закончиться, отмечает Попов. Несмотря на это, Минфин может отказаться от покупок юаней в случае появления дополнительных нефтегазовых доходов и направить эти доходы на инвестиции из ФНБ, которые на этот год запланированы в объеме 2 трлн рублей, допускает аналитик. Это также может быть позитивным фактором для рубля, добавляет он.

Рубль с начала года ослаб к доллару примерно на 10 рублей (около 14%), к евро — на 15 рублей (около 20%).

Падение рубля ускорилось в начале апреля — курс доллара к российской валюте превышал 83 рубля. ЦБ и Минфин называют основной причиной его ослабления снижение экспортной выручки после введения ценового потолка на российскую нефть. В то же время и Банк России, и Минфин считают, что для курсообразования фактор выхода иностранных компаний из российских активов, в частности продажи нефтегазовой компанией Shell своей доли в проекте «Сахалин-2» за 95 млрд рублей, не стоит переоценивать.

Георгий Перемитин

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