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23:17 (мск), источник: © РИА Новости

Польша запретила ввоз сельхозпродукции с Украины до 30 июня

ВАРШАВА, 15 апр — РИА Новости. Польша запретила импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня, соответствующее распоряжение министра развития и технологии страны опубликовано в Законодательном вестнике.

Источник: © РИА Новости

«На основании … закона от 16 апреля 2004 года “Об управлении внешним товарооборотом” … до 30 июня 2023 года устанавливается запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, производимой или ввозимой с территории Украины на территорию Польской Республики, указанной в приложении к распоряжению», — говорится в документе.

Речь идет о запрете на ввоз: зерна, сахара, сухих кормов, семян, хмеля, льна и конопли, фруктов и овощей, продуктов из переработанных фруктов и овощей, вина, говядины и телятины. Кроме того, до 30 июня нельзя импортировать в Польшу молоко и молочные продукты, свинину, баранину и козлятину, яйца, мясо птицы, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, а также продукты пчеловодства.

Распоряжение вступило в силу с момента публикации.

С начала февраля организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна.

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