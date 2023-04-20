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20 апреля, источник: ТАСС

Эрдоган дал старт поставкам в Турцию черноморского газа

АНКАРА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг дал старт поставкам в страну черноморского газа. Церемония состоялась на газоперерабатывающем комплексе «Фильос» в провинции Зонгулдак, трансляцию с церемонии вел телеканал TRT.

Источник: Reuters

«Сегодня мы отмечаем сразу два праздника — наступающий Ураза-байрам и начало поставок черноморского газа, что является важным шагом для обретения Турцией энергетической независимости. На начальном этапе мы будем добывать 10 млн кубометров в день. С выходом проекта на полную мощность мы сможем покрывать 30% потребностей страны в газе. Кроме того, благодаря проекту мы превращаем Фильос и Зонгулдак в важную энергетическую и технологическую базу», — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, жители Турции в течение года не будут платить за газ при его использовании на кухне и потреблении горячей воды. Кроме того, жители республики в течение месяца будут получать газ бесплатно при его использовании для отопления домов.

По данным турецких властей, черноморский газ в дома местных жителей начнет поступать в первую неделю мая.

Разведанные Турцией запасы газа в Черном море на данный момент составляют порядка 710 млрд кубометров, чего достаточно для удовлетворения ее внутреннего спроса на бытовом уровне в течение 35 лет, сообщил на церемонии глава Минэнерго Турции Фатих Донмез.

Изначально поставки черноморского газа потребителям в Турции планировалось начать в марте. Однако из-за разрушительных землетрясений в феврале на юго-востоке страны власти были вынуждены пересмотреть эти планы.

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