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04:00 (мск), источник: ТАСС

Посольство РФ оценило долю получаемой бедными странами продукции в рамках зерновой сделки

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Значительная часть сельскохозяйственной продукции Украины в рамках зерновой сделки отправляется развитым государствам, бедным странам достается лишь 2,6%. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии посольства РФ в Вашингтоне.

Источник: Reuters

«Обратили внимание на новую порцию инсинуаций пресс-службы Госдепартамента о якобы саботаже российской стороной работы черноморской инициативы по зерну и пресловутом использовании “голода в качестве оружия”. Прежде всего, отметим упорное нежелание Вашингтона даже упоминать взаимоувязанный характер стамбульских продовольственных договоренностей. Не говоря уже о том, чтобы на деле содействовать реализации Меморандума Россия — ООН о нормализации отечественного агроэкспорта», — подчеркнули российские дипломаты.

По их словам, «этот механизм по-прежнему хромает исключительно из-за желания коллективного Запада нанести как можно больший урон» экономике РФ «санкционным противостоянием». «К слову, с не меньшим старанием Белый дом пытается не замечать возрастающее недовольство развивающихся стран прямым влиянием рестрикций на национальные хозяйства Глобального Юга», — подчеркнули в российском диппредставительстве.

Дипломаты назвали «претензии к российским досмотровым командам абсолютно несостоятельными». «Участие в инспекционной деятельности по линии черноморской инициативы идет в строгом соответствии с буквой и духом соглашений. Голословно обвиняя нас в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, США продолжают замалчивать информацию о реальных выгодоприобретателях украинской части агродоговоренностей», — подчеркнули они.

Мало для кого является секретом то, что львиная доля отгрузок по-прежнему приходится на коммерческие контракты в интересах развитых стран. Тогда как поставки сельхозпродукции в беднейшие государства, о которых так рьяно печется на публику Белый дом, упали до мизерных 2,6%.

посольство РФ в Вашингтоне

Как подчеркнули в посольстве, «коллективный Запад в духе укоренившихся неоколониальных привычек беспокоится лишь о собственном благополучии». «Так, опасаясь конкуренции с дешевым зерном из Украины, сателлиты США в Европе задумались о введении протекционистских барьеров на сельхозтовары из подшефной республики. Почему-то на этот счет администрация предпочитает отмалчиваться. Невзирая на вышеперечисленные обстоятельства, Российская Федерация остается надежным поставщиком агротоваров. Продолжит исполнять обязательства по имеющимся соглашениям. Открыта к расширению сотрудничества на продовольственном направлении», — заключили в посольстве.

О зерновой сделке

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Один из них утвердил механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Другая часть договоренностей касается доступа на мировые рынки российского продовольствия. Власти РФ неоднократно указывали на то, что вторая часть фактически не выполняется.

Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре действие соглашений продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

Справка
Что известно о продлении зерновой сделкиЗерновая сделка продлевается на 60 дней на прежних условиях, также подтвержден ее пакетный характер. Об этом сообщил ТАСС во вторник замглавы МИД России Александр Грушко
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