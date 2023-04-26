ВТБ запустит онлайн-банк в VK

Печатников назвал аудиторию соцсети потенциальными клиентами банка. По его словам, в частности, это молодые люди до 24 лет, которые уже знакомы с финансовым рынком, привыкли к мгновенным банковским платежам и «готовы экспериментировать с цифровыми новинками». «В дальнейшем для них мы планируем расширять функционал онлайн-банка и доводить его до полноценного аналога мобильного приложения», — сказал Печатников.
По прогнозу ВТБ, до конца года новым сервисом в VK смогут воспользоваться свыше 100 000 клиентов банка. Банк VK работает в мобильной версии соцсети на всех устройствах, в том числе на смартфонах с iOS и Android.
С помощью онлайн-банка ВТБ в VK пользователь сможет проверить баланс карт и счетов, совершать повседневные финансовые операции и просматривать историю по ним. Время на проведение операций сократится в два раза по сравнению с интернет-банком. Вместе с тем с помощью сервиса можно будет быстро перевести деньги через Систему быстрых платежей (СБП), оплатить счета, добавленные в подписки ВТБ Онлайн (налоги, квитанции за ЖКХ, штрафы ГИБДД и др.) и пополнить баланс мобильного телефона.
Отмечается, что безопасность использования сервиса в VK обеспечена двухэтапной авторизацией — в соцсети и в учетной записи онлайн-банка.
По поводу работы онлайн-банка в Telegram Печатников сказал, что ВТБ ждет решения со стороны Роскомнадзора.
«Ранее мы передали коллегам технические подробности нашего телеграм-банка, в режиме диалога обсуждаем все особенности сервиса. Сейчас ожидаем их решения и при необходимости готовы скорректировать обслуживание клиентов в этом мессенджере, либо даже закрыть его, если будет соответствующее предписание», — уточнил он.
Сейчас сервис продолжает работать в мессенджере, хотя ВТБ перестал его активно «продвигать», отметил банкир.