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06:43 (мск), источник: Forbes

РЭО предложил запретить продавать плодоовощную продукцию в полиэтиленовых сетках

Российский экологический оператор предложил запретить торговлю картофелем и другой плодоовощной продукцией и фруктами в полиэтиленовых сетках, выяснили «Ведомости». Необходимость такого запрета в РЭО объяснили сложностью переработки такого типа упаковки — из-за нее оборудование часто выходит из строя. Запрет может привести к росту цен на плодоовощную продукцию на 20%, подсчитали экономисты. О необходимости такого запрета говорили на совещании в Минпромторге, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех его участников.

Источник: Reuters

В РЭО на запрос газеты не ответили. На совещании его представители объясняли необходимость запрета на сетки сложностью переработки такой упаковки. Из-за нее оборудование для переработки часто выходит из строя, говорилось на заседании. Решение по сеткам будут прорабатывать отдельно, оно пока не принято, сказали собеседники издания.

По словам редактора специализированного издания FruitNews Ирины Козий, сетка (рукав или мешок) — самый дешевый способ упаковки плодоовощной продукции (картофеля, лука, чеснока, капусты, апельсинов), которой не требуется дополнительная защита. Исполнительный директор компании «Русбренд» Алексей Поповичев отметил, что переход на более экологичные материалы — мировой тренд, но ограничения должны вводиться постепенно. Альтернативой сеткам из полиэтилена могут стать водостойкая бумага, а также пакеты и пленки из пропилена и полиэтилена, говорится в исследовании Института экономической политики имени Егора Гайдара.

Представитель института рассказал, что в декабре 2022 года она провел анализ предложения РЭО о запрете отдельных видов упаковки. Заказчиком этой процедуры выступал Фонд содействия развитию химической промышленности. Связаться с этим фондом не удалось, представитель Российского союза химиков (учредитель фонда не ответил на запрос.

Бумажная упаковка и полиэтиленовые пакеты стоят дороже сетки, отметила Козий. На сайте поставщика упаковки «Пром-опт» указывается, что сумка-сетка продается по цена 2 рубля за штуку, а стоимость полипропиленового мешка начинается от 5 рублей за штуку. Переход на другие виды упаковки приведет к удорожанию товаров для потребителей, предупредила Козий.

В исследовании Института Гайдара говорится, что затраты одного предприятия на переоборудование для новых упаковочных материалов потребуют до 500 млн рублей вложений, в итоге сельхозпродукция может подорожать примерно на 20%. Козий назвала важным преимуществом сеток большое разнообразие размеров. По ее словам, технически товары до 3−4 кг можно упаковывать в полиэтиленовые пакеты или бумагу, но это не получится с картофелем или капустой, которые иногда продают по 30 кг.

Против инициативы РЭО выступает и Ассоциация компаний розничной торговли, чьи представители присутствовали на совещании в Минпромторге. По словам председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, в случае перехода на альтернативные виды упаковки существуют риски увеличения количества отходов, в том числе в связи с тем, что часть продукции просто не будет реализовываться. Зампред Руспродсоюза Дмитрий Леонов сказал, что поставщики фруктов и овощей сейчас не видят альтернативы сетке. По его словам, перфорированный полиэтилен меньше по прочности — потребуется менять толщину упаковки, а это приведет к увеличению объема выбрасываемого пластика.

Проблемы при введении запрета возникнут у поставщиков, ведь они отвечают за упаковку товаров, рассказал сотрудник одной из торговых сетей. Картофель, овощи и отдельные виды фруктов, продающиеся в магазинах на развес, поступают туда именно в сетках, уточнил собеседник. Представитель Минпромторга сообщил, что министерство продолжает анализ рынка полимерной упаковки и более экологичных альтернатив, а решение о запрете сетки не принято.

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