Россия в мае может возобновить закупку валюты для своих резервов

Агентство пишет, что первоначальные объемы закупки могут быть эквивалентны примерно $200 млн в юанях в месяц.
Как отмечает Bloomberg, китайская валюта является основным активом, который Россия все еще может использовать для проведения трансакций для своего Фонда благосостояния, чей размер оценивается в $154 млрд.
В июле 2022 года глава Минфина Антон Силуанов говорил, что невозможно проводить закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро. По его словам, при возобновлении бюджетного правила возможны интервенции с помощью валют дружественных стран, чтобы «через кросс-курсы менялось отношение рубля к доллару и евро». О каких валютах шла речь, он не уточнял.
В январе 2023-го Центробанк возобновил операции на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Торги проводятся на Мосбирже в инструменте китайский юань—рубль. В феврале Минфин почти в три раза увеличил объем продажи юаней по бюджетному правилу. С 7 апреля ведомство собиралось продавать валюту на 3,7 млрд руб. в день. Всего на операции было направлено 74,6 млрд руб. (в марте — 119,8 млрд руб.). Снижение было связано с тем, что ожидаемый объем недополученных за месяц нефтегазовых доходов вырос по сравнению с мартовским прогнозом.