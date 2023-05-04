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10:47 (мск), источник: © РИА Новости

В России кратно нарастили производство БМП-3

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») в разы нарастил производство боевых машин пехоты БМП-3, а также существенно увеличил ремонтные мощности, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Курганмашзавод» отгрузил новую партию БМП-3 в рамках выполнения гособоронзаказа. За первый квартал текущего года предприятие поставило боевых машин пехоты столько же, сколько за весь 2019 год. Также в два раза выросли объемы производства на волгоградской площадке «Курганмашзавода», специализирующейся на капитальном ремонте армейской десантной техники БМД-2 и БТР-Д", — говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, в ближайшее время армии отгрузят очередную партию отремонтированных машин. Изделия восстанавливаются до полного эксплуатационного ресурса, заменяются основные узлы и агрегаты.

«Предприятия “Ростеха” вышли на впечатляющие темпы производства вооружений и военной техники. “Курганмашзавод” отгружает боевые машины пехоты практически ежемесячно, объемы поставок растут. Существенно увеличен штат завода — если в прошлом году на работу приняты более тысячи человек, то в первом квартале текущего года — уже почти 1,2 тысячи», — приводит пресс-служба слова индустриального директора комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева.

Кроме того, переданный под управление «Курганмашзавода» 144-й Бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге также активно включился в процесс восстановления техники для ВДВ.

БМП-3 — советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава, огневой поддержки уничтожения противотанковых средств и легкобронированной техники. Стоит на вооружении армии с 1987 года.

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