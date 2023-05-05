Российские ученые придумали способ победить «зомби-пожары» Так называют горение торфа зимой из-за способности огня тлеть под снегом и весной вырываться на поверхность
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
8Празднование Ураза-байрама в России
Главное
Атака беспилотников на Кремль
08:15 (мск), источник: Известия

Бизнес в РФ предложил уничтожать поддельные товары

Производители предлагают уничтожать фальсифицированные товары — это касается всего спектра промышленной и потребительской продукции, от труб до продуктов питания. Об этом сказано в поправках в закон «О техническом регулировании», который в середине апреля рассмотрела рабочая группа по незаконному обороту товаров под председательством Роскачества.

Источник: РИА "Новости"

На ней эксперты готовят темы для обсуждения на Госкомиссии по незаконному обороту продукции при Минпромторге. Хотя глобально долю фальсификата на рынке сложно обозначить, она разнится в зависимости от отрасли. Например, в легпроме она может достигать 20%.

Автор документа — Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС). Проект поддержали другие изготовители промышленной и потребительской продукции, сказал «Известиям» глава объединения Владислав Ткаченко. Бизнес также предлагает сформулировать для фальсификата определение — продукция, в составе которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация.

Действующее регулирование не содержит универсального определения фальсификата. Хотя продукцию, созданную с нарушениями (под нее попадает фальсифицированная продукция), говорится сразу в нескольких статьях КоАПа. Максимальное наказание за ее незаконный оборот — 500 тыс. рублей. Так, например, фальсификат может попасть под статью 14.43 «О нарушении изготовителем требований технических регламентов», штраф по ней — до 300 тыс. рублей. Если же продукция нанесла вред жизни и здоровья человеку, товары могут конфисковать.

Недобросовестным производителям, которые намеренно выпускающих фальсификат, не место на рынке, подчеркнули «Известиям» в Роскачестве. Такая продукция может нанести вред как потребителям, так добросовестным производителям, заметили там.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
санкции