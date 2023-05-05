Бизнес в РФ предложил уничтожать поддельные товары

На ней эксперты готовят темы для обсуждения на Госкомиссии по незаконному обороту продукции при Минпромторге. Хотя глобально долю фальсификата на рынке сложно обозначить, она разнится в зависимости от отрасли. Например, в легпроме она может достигать 20%.
Автор документа — Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС). Проект поддержали другие изготовители промышленной и потребительской продукции, сказал «Известиям» глава объединения Владислав Ткаченко. Бизнес также предлагает сформулировать для фальсификата определение — продукция, в составе которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация.
Действующее регулирование не содержит универсального определения фальсификата. Хотя продукцию, созданную с нарушениями (под нее попадает фальсифицированная продукция), говорится сразу в нескольких статьях КоАПа. Максимальное наказание за ее незаконный оборот — 500 тыс. рублей. Так, например, фальсификат может попасть под статью 14.43 «О нарушении изготовителем требований технических регламентов», штраф по ней — до 300 тыс. рублей. Если же продукция нанесла вред жизни и здоровья человеку, товары могут конфисковать.
Недобросовестным производителям, которые намеренно выпускающих фальсификат, не место на рынке, подчеркнули «Известиям» в Роскачестве. Такая продукция может нанести вред как потребителям, так добросовестным производителям, заметили там.