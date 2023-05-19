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16:01 (мск), источник: © РИА Новости

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

ГАВАНА, 19 мая — РИА Новости. Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Источник: © РИА Новости

«По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании “Аэрофлот”», — отметил вице-премьер.

Рейсы на Boeing 777 будет выполнять «дочка» «Аэрофлота», авиакомпания «Россия».

«Продажи мы откроем буквально через неделю на регулярные рейсы», — сказал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Чернышенко подчеркнул, что Куба — ключевой партнер России в Центральной Америке. Он призвал развивать экономические отношения стран по всем направлениям.

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