16:01 (мск), источник: © РИА Новости
Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой
ГАВАНА, 19 мая — РИА Новости. Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
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«По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании “Аэрофлот”», — отметил вице-премьер.
Рейсы на Boeing 777 будет выполнять «дочка» «Аэрофлота», авиакомпания «Россия».
«Продажи мы откроем буквально через неделю на регулярные рейсы», — сказал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.
Чернышенко подчеркнул, что Куба — ключевой партнер России в Центральной Америке. Он призвал развивать экономические отношения стран по всем направлениям.