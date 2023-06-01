Мантуров допустил запуск производства «Волги» в 2024 году

Он отметил, что начать производство планируют в 2024 г. при поддержке нового технологического партнера, который может занять освободившиеся мощности после ухода Volkswagen. Компания ведет переговоры с потенциальными инвесторами.
«Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то 8−9 месяцев. Но берем еще дополнительный какой-то резервный период времени: в ближайшее время планируется определиться с партнером. Берите год, скажем. К следующему лету, я думаю», — уточнил Мантуров (цитата по «РИА Новости»).
О планах возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа» Мантуров рассказывал летом 2022 г. Тогда он говорил, что реализация проекта может произойти в Нижнем Новгороде и в других регионах.
В 2022 г. губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что ГАЗ может возродить производство легковых автомобилей. Он надеялся, что предприятие будет выпускать автомобили под брендом «Волга».