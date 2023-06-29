«Росатом» вложит $600 млн в добычу лития на юго-западе страны

«Ураниум Уан Груп» (входит в «Росатом») подписала с боливийской госкомпанией Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) рамочное соглашение о строительстве промышленного комплекса по добыче и производству лития. Госкорпорация займется разработкой месторождения в департаменте Потоси на юго-западе страны. Запуск первой очереди предприятия запланирован на 2025 год, а в 2027-м комплекс выйдет на плановую мощность в 25 тыс. т карбоната лития в год (6% от мировой добычи). Объем инвестиций «Росатома» в проект — около $600 млн.
Промышленный комплекс «Росатома» будет расположен на базе гидроминерального источника (салара) Пастос Грандес. Госкорпорация планирует добывать литий из рассолов по российской технологии сорбционного извлечения. Проект победил в конкурсе, объявленном YLB в 2021 году. В тендере участвовали два десятка компаний, из которых YLB помимо проекта «Ураниум Уан Груп» выбрала заявки четырех китайских и американского инвесторов. В начале 2023 года YLB подписала соглашение с китайской CBC, продолжив переговоры с другими претендентами.
Российская технология позволяет извлекать более 90% лития из солончака, рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, технология «экологически бережливая», поскольку в процессе добычи не используются химические соединения, а потоки воды возвращаются обратно в солончаки.
В Боливии, по оценкам аналитиков «Выгон Консалтинга», сосредоточено около 24% мировых ресурсов лития, на втором месте — Аргентина (23%), на третьем — Чили (13%). Эти страны входят в «литиевый треугольник», где добыча лития считается наиболее выгодной.
Себестоимость извлечения лития из подземных рассолов составляет $4−5 тыс. за т LCE (карбоната лития), а солончаки в Боливии за счет чуть более высокого содержания позволяют получать карбонат лития по нижней границе указанного диапазона, говорит Игорь Чаусов из АНО «Центр “Энерджинет”. Мировые цены на карбонат лития в разы выше: сейчас стоимость тонны составляет $42 тыс., а к 2040 году показатель постепенно может опуститься до $35 тыс., по оценкам “Выгон Консалтинга”.
«Немаловажным фактором является то, что левое боливийское правительство выглядит более надежным партнером в сложившихся обстоятельствах, поэтому выбор Боливии для запуска проекта по добыче лития кажется логичным», — говорит Игорь Чаусов. Доставка лития будет осуществляться, по всей видимости, сперва по железной дороге через Чили, затем морем, полагает он.
В России не ведется добыча лития, поэтому РФ импортирует примерно по 9 тыс. т LCE в год из Южной Америки.
«Росатому» литий из Боливии необходим для производства аккумуляторов на гигафабрике в Калининградской области мощностью 4 ГВт•ч в год (примерно 50 тыс. электромобилей), запуск которой запланирован уже осенью 2025 года. По оценкам Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, гигафабрике потребуется около 360 т карбоната лития в год.
Госкорпорация совместно с «Норникелем» также планирует заняться разработкой Колмозерского месторождения в Мурманской области мощностью 45 тыс. т карбоната и гидроксида лития в год. Однако из-за неподготовленности инфраструктуры начало добычи там начнется не раньше 2028 года, считают собеседники «Ъ». Предполагаемые объемы добычи на месторождениях в Боливии и в РФ позволят России занять до 17% мирового рынка.
Игорь Чаусов оценивает потребность России в литии в 8−10 тыс. т LCE в год с учетом планов по выпуску литий-ионных аккумуляторов. При этом российские ресурсы лития в основном рудные, их разработка дороже освоения ресурсов подземных рассолов, замечает он. По мнению аналитиков «Выгон Консалтинга», Россия будет экспортировать львиную долю лития за рубеж из-за нарастающего мирового дефицита: по их прогнозам, глобальный спрос на литий за счет роста продажи электромобилей к 2040 году может достигнуть примерно 4,5 млн т LCE, а предложение составит лишь 3,5 млн тонн.