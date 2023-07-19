Греф выразил надежду, что ИИ не заменит его на посту главы Сбербанка

«Владимир Владимирович, надеюсь, не при моей жизни, но всë к этому идет», — пошутил глава Сбербанка.
Путин в ответ также в шутку отметил, что с такими людьми, как Греф, «прогресс невозможен» и теперь развитие данной технологии «будут тормозить».
В свою очередь Греф добавил, что Сбербанк инвестирует в ИИ уже на протяжении 12−13 лет, и инвестиции довольно обширные.
«Каждый год мы инвестируем сумму, равную примерно $1 млрд, в технологии искусственного интеллекта. Получаем обратно от ИИ в год примерно $3 млрд», — раскрыл Греф.
Глава государства заметил, что за технологиями искусственного интеллекта — будущее, и это не менее важно, чем атомные проекты в СССР.
Ранее, 17 июля, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по ИИ. Технологии помогут упростить предоставление услуг для россиян, в том числе в электронном виде.
Руководители регионов до 1 сентября обязаны завершить работу по разработке стратегий, предусматривающих внедрение ИИ.
В середине июня Чернышенко заявил «Известиям» о том, что ИИ вносит существенный вклад в мировую экономику. По его словам, к 2025 году предполагается, что Россия выйдет на 1 трлн рублей прибыли от искусственного интеллекта.