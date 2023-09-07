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01:42 (мск), источник: Lenta.Ru

В Евросоюзе выступили против продления запрета на импорт зерна из Украины

Большинство стран Евросоюза выступили против продления запрета на импорт украинского зерна. Об это пишет Politico, ссылаясь на источники.

Источник: AP 2023

Четыре дипломата ЕС, чьи имена не раскрываются, подтвердили нежелание стран продлевать соответствующий запрет. В среду, 6 сентября, послы 22 европейских стран либо выступили против идеи продления ограничений, либо скептично отреагировали на нее. Наиболее негативно отнеслись к предложению Франция и Германия.

Другие источники отметили, что многие государства признали проблемы, с которыми сталкиваются Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, поэтому призвали Еврокомиссию найти альтернативные меры.

Ранее сообщалось, что Украина намерена подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае продления Польшей запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября. На Украине отметили, что Киев относится к Варшаве «с полным уважением и благодарностью», но все же будет вынужден подать иск.

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