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13:11 (мск), источник: Ведомости

Кремль назвал незаконной идею конфискации имущества России

Конфискация имущества России является незаконной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею госсекретаря США Энтони Блинкена.

Источник: РИА "Новости"

«Все случаи, связанные с блокировками, арестом и с другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, частной собственности, смешанным видам собственности Российской Федерации, за границей, мы считаем незаконными актами», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, попытки найти юридические обоснования «для продолжения этого беззакония» являются «юридическим нонсенсом», а в дальнейшем это может привести к судебным разбирательствам.

«В некоторый случаях судебные разбирательства относительно удерживаемых денежных средств и других активов уже ведутся. Некоторые наши предприниматели уже достигли успеха в некоторых европейских странах в том числе в обжаловании незаконных действий следственного характера, проведения незаконных обысков и т. д.», — добавил он.

7 сентября госсекретарь Блинкен заявил, что конфискованные у российских бизнесменов активы направят на поддержку украинских ветеранов. Уточнялось, что речь шла о порядке $5,4 млн.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

15 ноября 2022 г. Генассамблея ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине, в которой предлагалось создать международный механизм и учредить международный реестр для регистрации доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина».

В Кремле тогда также раскритиковали проект документа, указав на отсутствие юридической силы у такой резолюции. Песков отмечал, что принятие проекта документа является попыткой «завершить грабеж» заблокированных резервов России.

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