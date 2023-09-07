13:11 (мск), источник: Ведомости
Кремль назвал незаконной идею конфискации имущества России
Конфискация имущества России является незаконной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею госсекретаря США Энтони Блинкена.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Все случаи, связанные с блокировками, арестом и с другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, частной собственности, смешанным видам собственности Российской Федерации, за границей, мы считаем незаконными актами», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, попытки найти юридические обоснования «для продолжения этого беззакония» являются «юридическим нонсенсом», а в дальнейшем это может привести к судебным разбирательствам.
«В некоторый случаях судебные разбирательства относительно удерживаемых денежных средств и других активов уже ведутся. Некоторые наши предприниматели уже достигли успеха в некоторых европейских странах в том числе в обжаловании незаконных действий следственного характера, проведения незаконных обысков
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
15 ноября 2022 г. Генассамблея ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине, в которой предлагалось создать международный механизм и учредить международный реестр для регистрации доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина».
В Кремле тогда также раскритиковали проект документа, указав на отсутствие юридической силы у такой резолюции. Песков отмечал, что принятие проекта документа является попыткой «завершить грабеж» заблокированных резервов России.