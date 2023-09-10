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16:51 (мск), источник: Ведомости

Венгрия заявила о планах заменить российское топливо французским на АЭС «Пакш»

Власти Венгрии намерены перевести АЭС в городе Пакш на французское ядерное топливо вместо российского, передает издание Telex со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.

Источник: РИА Новости

Орбан рассказал о таком плане, перечисляя 15 шагов правительства, которые он намерен реализовать до 2034 г. Премьер заявил о намерении достичь «энергетической самодостаточности, которая будет включать в себя работу АЭС “Пакш” на французском топливе вместо российского».

В настоящее время на АЭС в городе Пакш, построенной по советским технологиям на берегу Дуная недалеко от Будапешта, функционируют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция вырабатывает примерно половину производства электроэнергии страны, обеспечивая около трети потребления, а ядерное топливо получает из России.

В конце августа 2022 г. венгерское управление по атомной энергии выдало российской госкорпорации «Росатом» разрешение на строительство энергоблоков № 5 и № 6 по российским технологиям. В результате строительства новых блоков мощность станции в Пакше возрастет с нынешних 2000 мегаватт до 4400 мегаватт. В августе текущего года Россия и Венгрия подписали документы о переходе к этапу непосредственного сооружения АЭС «Пакш-2».

В январе Орбан говорил, что Венгрия будет накладывать вето на любые инициативы антироссийских санкций ЕС в сфере атомной энергетики. Если Евросоюз решит включить «Росатом» в новый санкционный пакет, то, «очевидно, должно быть наложено вето», подчеркивал он.

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