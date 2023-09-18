Украина собирается пожаловаться в ВТО на запрет ввоза зерна

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому мы завтра начинаем судебное разбирательство», — заявил Качка.
По словам чиновника, жалоба в ВТО должна показать «всему миру», как страны-члены ЕС ведут себя по отношению к своим торговым партнерам и самому союзу. «Системный подход Будапешта и Варшавы, заключающийся в игнорировании позиции институтов ЕС в торговой политике…, будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства», — добавил он.
Чиновник назвал запреты «смехотворными», отметив, что меры со стороны Польши затронут значительную часть украинского экспорта, поэтому Украина, возможно, будет вынуждена ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.