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10:35 (мск), источник: © РИА Новости

Украина собирается пожаловаться в ВТО на запрет ввоза зерна

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украинские власти планируют 18 сентября начать процесс подачи жалобы в ВТО из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии, заявил изданию Politico заместитель украинского министра экономики Тарас Качка.

Источник: AP 2023

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому мы завтра начинаем судебное разбирательство», — заявил Качка.

По словам чиновника, жалоба в ВТО должна показать «всему миру», как страны-члены ЕС ведут себя по отношению к своим торговым партнерам и самому союзу. «Системный подход Будапешта и Варшавы, заключающийся в игнорировании позиции институтов ЕС в торговой политике…, будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства», — добавил он.

Чиновник назвал запреты «смехотворными», отметив, что меры со стороны Польши затронут значительную часть украинского экспорта, поэтому Украина, возможно, будет вынуждена ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.

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