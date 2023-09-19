В ФТС назвали главную статью доходов бюджета после нефти и газа

«Экспорт продовольствия у нас становится главной статьей доходов в федеральный бюджет после нефти и газа. <…> У нас экспорт АПК хорошо растет. Президент об этом говорил — мы практически перевыполнили показатели по экспорту зерновых относительно прошлого года. В основном сейчас экспортируем зерновые. Это львиная доля. Также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник. Наверно, это основные», — сказал Давыдов.
Он добавил, что основные покупатели российского зерна сегодня — это Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан.
«Наверно, можно сказать, что эти страны уже являются нашими традиционными рынками», — отметил собеседник агентства.
Врио главы ФТС также обратил внимание, что рост экспорта продукции АПК составляет «порядка 70 процентов в весовом выражении», в стоимостном — поменьше из-за «конъюнктуры цен».
VIII Восточный экономический форум проходил 10—13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.