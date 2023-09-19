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08:38 (мск), источник: © РИА Новости

В ФТС назвали главную статью доходов бюджета после нефти и газа

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов федерального бюджета России после нефти и газа, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов рамках Восточного экономического форума.

Источник: AP 2023

«Экспорт продовольствия у нас становится главной статьей доходов в федеральный бюджет после нефти и газа. <…> У нас экспорт АПК хорошо растет. Президент об этом говорил — мы практически перевыполнили показатели по экспорту зерновых относительно прошлого года. В основном сейчас экспортируем зерновые. Это львиная доля. Также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник. Наверно, это основные», — сказал Давыдов.

Он добавил, что основные покупатели российского зерна сегодня — это Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан.

«Наверно, можно сказать, что эти страны уже являются нашими традиционными рынками», — отметил собеседник агентства.

Врио главы ФТС также обратил внимание, что рост экспорта продукции АПК составляет «порядка 70 процентов в весовом выражении», в стоимостном — поменьше из-за «конъюнктуры цен».

VIII Восточный экономический форум проходил 10—13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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