10:59 (мск), новости Беларуси, источник: РИА Новости
«Почта России» запустила срочные денежные переводы в Белоруссию
Почта России: в отделениях стали доступны срочные денежные переводы в Белоруссию.
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. «Почта России» запустила срочные денежные переводы в Белоруссию, эта услуга доступна более чем в 30 тысячах отделений — перечисленную сумму получатель может забрать сразу, она выдается в белорусских рублях по курсу Нацбанка, сообщает пресс-служба компании.
«Теперь в почтовых отделениях можно срочно перевести деньги в Беларусь. Услуга PosTransfer доступна более чем в 30 000 отделений по всей России. Срочные переводы безадресные, их можно забрать в любом отделении Белпочты, подключенном к интернету. Перечисленная сумма будет доступна получателю сразу после отправки и выдается в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ. Для выдачи потребуется назвать уникальный номер перевода».
Переводы работают также в обратном направлении, из Белоруссии в Россию. Получатель сможет забрать перечисление в рублях по курсу ЦБ РФ на дату получения. Стоимость услуги составляет 1,8% от суммы перевода.
PosTransfer является аналогом банковского перевода через платежные системы. Сейчас обмен срочными переводами доступен также с Арменией, где тариф составляет 0,9% от суммы перевода, и Киргизией по тарифу 1,2% от суммы перевода.
«Надежность такого способа отправки, доступность почтовой сети, доверие людей к “Почте” — все это делает услугу востребованной. Наша задача — на основе современных технологий расширять географическое покрытие сервиса, прежде всего учитывая самые популярные направления», — прокомментировал директор «Продуктовой фабрики» «Почты России» Антон Нечаев.