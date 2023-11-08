13:07 (мск), источник: Комсомольская правда
На работу по воздуху: Какой будет трасса с поездом на магнитной подушке в Ленобласти
Трасса будущего поезда на магнитной подушке в Ленобласти займет 12 минут в пути.
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Ленинградской области пообещали новую трассу с суперсовременным поездом на магнитной подушке, он же маглев — от сочетания «магнитная левитация». Новинку разработала «Корпорация МИТ», входящая в состав Роскосмоса. Организация уже заключила с властями 47 региона соглашение о сотрудничестве, так что к 2025 году мы, возможно, сможем домчать на новомодном магнитном монорельсе от станции метро «Девяткино» до Бугров, недалеко от ТЦ «МЕГА Парнас».
12 МИНУТ — И КОНЕЧНАЯ.
Монорельс, как разъяснили создатели, идеален для городских локаций с высоким пассажиропотоком. Это промежуточный вариант между электричкой и автобусом по объему перевозок, но точно самый экологичный из всех.
— Для движения используется тяговый линейный электропривод и обрезиненные колеса. Шум от состава практически отсутствует, вредных выбросов нет. Подвижной состав движется над землей, оставляя внизу проблемы уличных пробок и светофоров. А станции могут размещаться на высоте эстакады, совмещаться с магазинами, размещаться на крышах, — рассказывают про монорельс в корпорации.
Загруженное Мурино кажется действительно удачным вариантом для появления монорельса. В часы пик пассажиры берут на абордаж станцию метро, становятся в очереди на областные маршрутки, а автомобилисты застревают в пробках на выезде из Мурино. Поезд обещают сделать быстрым — 12 минут, и ты уже на конечной. В корпорации уверяют, что прослужить один состав сможет не менее 20 лет. Для его создания будет использовано российское сырье и российские производственные площадки.
ТРИ ДОРОГИ, ТРИ ПУТИ.
Магнитная новинка не требует замысловатой инфраструктуры: сама эстакада с монорельсом высотой от 1,5 до 10 м (высота разнится в зависимости от того, какая инфраструктура будет соседствовать с той или иной опорой) и электродепо. Кстати, инженеры предложили областным властям построить ночные обогреваемые стоянки, чтобы поезда оперативнее выходили на работу. И, наконец, остановочные пункты — станции.
Проект предусмотрел три варианта трассы для монорельса, но идеальный пока еще не выбран. Депо обоюдно для всех предлагается возвести рядом со станцией метро «Девяткино». В первом варианте трасса может выйти из депо и возвыситься над Петровским бульваром, пройти его целиком и завернуть на Шоссейную улицу в Буграх. Во втором варианте трасса может вывернуть из депо на Охтинскую улицу, потом на Воронцовский бульвар, затем аналогично по Петровскому и Шоссейной. В третьем же — от депо по проспекту Авиаторов Балтики, по Графской улице, Екатерининской улице, Ручьевскому проспекту и до той же Шоссейной.
До реализации масштабных планов еще далеко. Как сообщали в МИТ, в июне корпорация начала разрабатывать конструкторскую документацию. Процесс продлится как минимум до конца 2023 года, а впереди еще ходовые испытания поезда на магнитной подушке. Первый опытный образец появится не раньше следующего года.
ТТХ ТРАССЫ.
Длина маршрута в одну сторону — 7,5 км.
Число составов на маршруте (2 в резерве) — 12 штук.
Максимальная скорость — 80 км/ч.
Состав одного поезда — 5 вагонов.
Вместимость одного состава — 250 человек.
Интервал движения между составами — 2−3 минуты.
Предполагаемое время работы трассы —
А КАК У НИХ?
Первый магнитный поезд появился в Германии в 1979 году. Позднее разработку переняли Великобритания и Южная Корея — у обеих стран поезд на магнитной подушке использовался для небольших расстояний.
Дальше всех шагнули Китай и Япония: они создали высокоскоростные магнитные поезда, летающие со скоростью более 500 км/ч. В России маглевов пока нет, однако в 2021 году «МИТ» начали испытывать на территории корпорации первый образец навороченного транспорта. Глаз на такую новинку положила Москва: предполагается, что до 2027 года составы для столичного монорельса, который работает уже 20 лет, заменят на новые — с магнитной разгрузкой и беспилотным управлением.