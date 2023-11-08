В Уфе завершили строительство самого крупного долгостроя

В доме 900 квартир общей площадью более 52 тыс. кв. м. В ближайшие месяцы ключи от новых квартир получат 426 семей секций В и Г, сообщили в минстрое Башкирии. Первые 515 дольщиков получили свои квартиры в секциях А и Б в декабре 2020 года.
Ранее Глава республики Радий Хабиров заявлял, что все взятые обязательства республика выполнит, проблемы обманутых дольщиков в Башкирии необходимо решить окончательно. В 2018 году в республике насчитывалось «чрезвычайно большое количество» обманутых дольщиков — почти 10 тысяч человек. По этому показателю Башкирия занимала тогда третье место в России. Сегодня республика в числе регионов-лидеров по количеству исключенных домов Единого реестра проблемных объектов. За пять лет удалось восстановить в правах порядка 9 тысяч человек.
«В республике своих квартир ждут около 1300 человек. Благодаря совместным усилиям республики, федерального Фонда развития территорий и минстроя РБ сегодня в Башкортостане задан хороший темп по завершению строительства объектов, ранее признанных проблемными. Всего с 1 января 2021 года из Единого реестра проблемных объектов исключено 114 башкирских объектов», — подчеркнул первый замминистра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.
Строительство ЖК «Белая река» начали в ноябре 2014 года и должны были завершить в 2017 году. В связи с финансовыми проблемами группа компаний «Госстрой» не выполнила свои обязательства перед участниками долевого строительства. В мае 2020 года при активном участии и контроле со стороны руководства Башкортостана и регионального минстроя в проект вступила ГК «Садовое кольцо», которая взяла обязательства достроить ЖК в рамках масштабного инвестиционного проекта. В том же году ключи от 864 квартир получили 1021 дольщик в первых двух секциях ЖК «Белая река» и двух секциях ЖК «Эрмитаж-Горсовет».
В сентябре 2023 года инвестор ввел в эксплуатацию последние секции жилых комплексов «Эрмитаж-Горсовет» на улице Давлеткильдеева и ЖК «Дом на Ленина» в Советском районе Уфы — здесь своих квартир более 5 лет ждали 473 дольщика, которые сегодня начали получать ключи от своего жилья. О первых новосельях Башинформ рассказывал ранее.