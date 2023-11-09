Главное
Главные новости 9 ноября
11:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Красноярский завод «Красцветмет» попал в санкционный список Великобритании

«Красцветмет» попал в санкционный список Великобритании.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский завод «Красцветмет» включили в санционный список Великобритании. Соответствующее заявление появилось на сайте британского МИД. Всего в обновленном списке 29 компаний и граждан России. Большая часть — это именно золотодобытчики.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли объяснил это тем, что золото для России является одним из ключевых источников дохода. Это сфера идет сразу после нефти и газа.

«Красцветмет» — это один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов. Он начал свою работу в 1943 году. Тогда на заводе выпускали платину и палладий. Золото в слитках там начали производить в 1959. Сейчас на заводе делают продукции из восьми разных металлов.

Напомним, «Красцветмет» стал не первым красноярским заводом, который попал под санкции. В апреле прошлого года в санционный список США включили «Радиосвязь».

Что касается британских санкций, в списке есть не только предприятия, но и политики из Красноярского края. Это бывший губернатор Александр Усс, ныне он сенатор, и его коллега по Совфеду Андрей Клишас.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Украиной управляет комик-нацист»: в США показали истинное лицо Зеленского
Военная спецоперация на Украине 9 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
санкции