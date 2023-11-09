11:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Красноярский завод «Красцветмет» попал в санкционный список Великобритании
«Красцветмет» попал в санкционный список Великобритании.
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Красноярский завод «Красцветмет» включили в санционный список Великобритании. Соответствующее заявление появилось на сайте британского МИД. Всего в обновленном списке 29 компаний и граждан России. Большая часть — это именно золотодобытчики.
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли объяснил это тем, что золото для России является одним из ключевых источников дохода. Это сфера идет сразу после нефти и газа.
Напомним, «Красцветмет» стал не первым красноярским заводом, который попал под санкции. В апреле прошлого года в санционный список США включили «Радиосвязь».
Что касается британских санкций, в списке есть не только предприятия, но и политики из Красноярского края. Это бывший губернатор Александр Усс, ныне он сенатор, и его коллега по Совфеду Андрей Клишас.