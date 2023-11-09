В Челябинске стартовал Русский экономический форум

На экономическом мероприятии также состоится пленарная дискуссия «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России» с участием главы региона Алексея Текслера.
Это масштабное мероприятие в нашем регионе проводится впервые.
— В основном на экономических форумах обсуждалось привлечение иностранных инвесторов, сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности для того, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос, на те возможности, которые у нас есть в стране, — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Мы не отказываемся от взаимодействия с дружественными странами, поддерживаем и развиваем экономические связи, но надо понимать, что мы можем быть сильнее в первую очередь за счёт внутренних стимулов.
Сегодня обсудят региональную повестку «Южный Урал — территория возможностей».
На второй день форума, в пятницу, 10 ноября, рассмотрят вопросы, связанные с развитием суверенной экономики России в XXI веке. Среди основных тем — дедолларизация, технологическое развитие, взаимосвязь экономики и демографии, повышение производительности труда, планирование в условиях рынка, финансирование и инвестиции, развитие предпринимательства. Ещё в этот день в MTC Live Холл выступит самый патриотичный исполнитель современности — SHAMAN.
Молодёжи тоже есть, чем заняться
Для них подготовили панельные дискуссии, лектории от работодателей и мастер-класс по продвижению в соцсетях.
Русский экономический форум будет работать в Челябинске до субботы, 11 ноября. Форум проводится на двух площадках города — в концертном зале отеля «Radisson Blue Hotel» на улице Труда, 179 и в концертном комплексе «Таганай» на улице Труда, 181, которые способны вместить всех желающих.