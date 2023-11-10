Главное
Главные новости недели
10:19 (мск), источник: Живем в Нижнем

Больше 1 млн рублей требуют с нижегородцев за привезенные из-за рубежа машины

29 октября вступило в силу постановление об утилизационном сборе.

От 500 тысяч рублей до более миллиона требуют с нижегородцев, которые привезли машины из-за рубежа. Постановление Минпромторга об утилизационном сборе вышло 17 октября, и уже через неделю оно вступило в силу. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати».

Утилизационный сбор еще в августе подняли для перекупщиков. Тогда нововведение не распространялось на водителей, которые везли авто не для перепродажи. Сейчас с нижегородцев требуют крупные суммы, причем они заплатили за утилизационный сбор еще до выхода постановления от 17 октября.

Нижегородка Яна Тришина рассказала, что купила с мужем автомобиль за 2 млн 300 тысяч рублей, и сбор составлял 5200 рублей. Сейчас с них требуют 550 000 рублей. По словам женщины, машину ввезли на территорию РФ до 29 октября.

— Прошли лабораторию, получили электронную ПТС, приехали в таможенную службу, оплатили льготный утилизационный сбор, — уточнила Яна Тришина.

В пятницу, 27 октября, нижегородка узнала, что деньги поступили. Однако в понедельник документы на машину уже не приняли, объяснив это неверным расчётом утилизационного сбора из-за вышедшего постановления.

— Вышло постановление в воскресенье. Всё. У людей даже не было времени подумать и решить, нужна ли эта машина. Если бы мы знали это за 2 недели, мы бы точно не повезли машину сюда.

сказала нижегородка

Другие водители рассказали об аналогичной ситуации. Причем в Минпромторге заявили, что публиковали сообщение о планируемых изменениях 20 октября. Начальник Кстовского таможенного поста Александр Азовцев пояснил, что нижегородка принесла документы уже в день вступления постановления в силу. Утилизационный сбор засчитывается только после регистрации.

В Госдуме планируют рассмотреть об изменении или отсрочке вступления в силу новых правил.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Народные приметы на 20 ноября: чего нельзя делать, чтобы не было беды
Народные приметы на 19 ноября: чего нельзя делать, чтобы не было беды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта