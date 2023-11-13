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09:28 (мск), источник: Новый Калининград

Сухогруз «Спарта II» временно сняли с линии

Судно отправилось на плановый ремонт.

Источник: Новый Калининград

Универсальный сухогруз «Спарта II» отправили на плановый ремонт в Канонерский судоремонтный завод в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась на сайте «Оборонлогистики».

В рамках ремонта планируют провести техобслуживание главных и вспомогательных механизмов, грузовых кранов, провести диагностику винто-рулевого комплекса. Помимо этого, на судне установят новый комплекс спутниковой связи, направленный на работу с российскими спутниками. В «Оборонлогистике» заявляют, что ремонт займет несколько недель, после чего сухогруз вернется на линию Санкт-Петербург — Калининград.

Напомним, ранее плановый ремонт проходил паром «Балтийск», что способствовало существенному сокращению объема грузоперевозок.

Калининградские автоперевозчики сообщали о существенном падении грузопотока и миллиардных убытках на фоне санкций, введенных ЕС после начала специальной военной операции на Украине. Федеральные власти занимаются поисками альтернативы наземным поставкам товаров, в частности, планируют развивать паромное сообщение.

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