10:36 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
ЕАБР раскрыл причину рекордного роста золотовалютных резервов Беларуси
ЕАБР: золотовалютные резервы Беларуси выросли на $222 млн.
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О причинах рекордного роста золотовалютных резервов Беларуси по итогам октября 2023-го рассказали в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития.
Так, стало известно, что за октябрь ЗВР Беларуси увеличился сразу на 222 миллиона долларов в эквиваленте. В итоге «золотой запас» республики сложился на уровне 8,197 миллиарда долларов.
При этом ЕАВБР объяснили, почему золотовалютные резервы рекордно выросли у Беларуси.
— Рост золотовалютных резервов связан, в основном, с увеличением стоимости золота, — заметили аналитики.
Так ЗВР республики увеличился на 218 миллионов долларов за октябрь за счет повышения цен на золото в мире на 6,7% за месяц. В сравнении с началом года ЗВР поднялись на 217 миллионов долларов.