Главное
Главные новости 13 ноября
10:36 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

ЕАБР раскрыл причину рекордного роста золотовалютных резервов Беларуси

ЕАБР: золотовалютные резервы Беларуси выросли на $222 млн.

Источник: Комсомольская правда

О причинах рекордного роста золотовалютных резервов Беларуси по итогам октября 2023-го рассказали в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития.

Так, стало известно, что за октябрь ЗВР Беларуси увеличился сразу на 222 миллиона долларов в эквиваленте. В итоге «золотой запас» республики сложился на уровне 8,197 миллиарда долларов.

При этом ЕАВБР объяснили, почему золотовалютные резервы рекордно выросли у Беларуси.

— Рост золотовалютных резервов связан, в основном, с увеличением стоимости золота, — заметили аналитики.

Так ЗВР республики увеличился на 218 миллионов долларов за октябрь за счет повышения цен на золото в мире на 6,7% за месяц. В сравнении с началом года ЗВР поднялись на 217 миллионов долларов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Не выдержало сердце»: Звезды молятся за Отара Кушанашвили
Военная спецоперация на Украине 13 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта