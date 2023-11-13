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16:46 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Крупный белорусский банк возобновил международные операции по картам Visa

Карты Visa РРБ-Банка снова работают за границей.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что крупный белорусский банк возобновил международные операции по картам Visa. Картой Visa Банка РРБ снова можно рассчитаться за границей. Подробности озвучили в пресс-службе банка.

В сообщении говорится, что Банк РРБ в полном объеме возобновил международные операции по картам Visa. В пресс-службе акцентировали внимание на том, что картой Visa теперь можно рассчитываться в любой стране мира. Кроме того, сказано, что при помощи названной карты есть возможность оплатить покупки на иностранных маркетплейсах, а также в интернет-магазинах.

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