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07:25 (мск), источник: АиФ Хабаровск

80 партий мяса из Китая въехало в Хабаровский край через Покровку

Россельхознадзор подвел итоги навигации.

Источник: AP 2023

С мая по октябрь через пункт пропуска «Покровка» в Хабаровский край из Китая ввезено 80 партий мяса. Итоги прошедшей навигации подвел Россельхознадзор.

Продукция, среди которой более 1,6 тонны замороженной куриной грудки, предназначалась для продажи и поставки в социальные учреждения.

«Должностными лицами были проведены осмотры партий и документов для оформления разрешения на ввоз. Установлено, что ввозимая продукция соответствует информации, указанной в сопроводительных документах, ее безопасность подтверждается ветеринарными сертификатами страны-экспортера», — сообщает региональное управление Россельхознадзора.

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