Правительство России установило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Как прописано в документе, со второго полугодия 2024 года средний индекс по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона. Так, в Москве он составит 11%, в Петербурге — 9,8%. Московская область сможет увеличить индексы на 10,7%, Ленинградская область — на 10,2%, Омская область — на 14%, республика Северная Осетия — Алания — на 13,7%, республика Хакасия — на 4%, Чукотский автономный округ — на 4,9%.
Предельные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения на 2025−2028 годы установлены в диапазоне от нуля до 2,1% в зависимости от региона.
Отмечается, что соблюдение установленных показателей контролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая выдает предписания об устранении выявленных нарушений.