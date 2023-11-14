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09:14 (мск), источник: ivbg.ru

Правительство России установило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год

Правительство утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги в среднем по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям на 2024−2028 годы.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Как прописано в документе, со второго полугодия 2024 года средний индекс по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона. Так, в Москве он составит 11%, в Петербурге — 9,8%. Московская область сможет увеличить индексы на 10,7%, Ленинградская область — на 10,2%, Омская область — на 14%, республика Северная Осетия — Алания — на 13,7%, республика Хакасия — на 4%, Чукотский автономный округ — на 4,9%.

Предельные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения на 2025−2028 годы установлены в диапазоне от нуля до 2,1% в зависимости от региона.

Отмечается, что соблюдение установленных показателей контролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая выдает предписания об устранении выявленных нарушений.

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