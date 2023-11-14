09:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"
ФАС проверит цены на куриные яйца в воронежских магазинах
Запросы направили в 10 крупных сетей.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует ценообразование на куриные яйца. Соответствующее поручение служба уже направила в территориальные органы, а те в свою очередь направили запросы компаниям-производителям. Об этом сообщили в федеральном ведомстве во вторник, 14 ноября.
— На основе полученных данных ведомство проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах. Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца, — говорится в официальном заявлении ФАС.
РИА «Воронеж» рассказывало, что ранее после вмешательства ФАС три мобильных оператора объявили об отмене взимания платы с абонентов за раздачу интернет-трафика с устройств.