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15:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Территория уфимского Арт-квадрата будет расширена

В Уфе расширят пространство Арт-квадрата и высадят новые деревья.

Источник: администрация Уфы

В Уфе территория Арт-квадрата будет расширена. Об этом, как сообщает информационное агентство «Башинформ», было заявлено на брифинге в администрации столицы Башкирии.

Начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов пояснил, что будет обновлена половина квартала, ограниченного улицами Коммунистическая, Мустая Карима, Карла Маркса и Чернышевского.

Ранее появилась информация о том, что в районе бывшего здания ЦУМ появится сквер и четную сторону улицы Карла Маркса от Коммунистической до Свердлова благоустроят. На территории заменят фонари, отремонтируют тротуары и высадят новые деревья.

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