15:41 (мск), источник: Комсомольская правда
Территория уфимского Арт-квадрата будет расширена
В Уфе расширят пространство Арт-квадрата и высадят новые деревья.
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В Уфе территория Арт-квадрата будет расширена. Об этом, как сообщает информационное агентство «Башинформ», было заявлено на брифинге в администрации столицы Башкирии.
Начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов пояснил, что будет обновлена половина квартала, ограниченного улицами Коммунистическая, Мустая Карима, Карла Маркса и Чернышевского.
Ранее появилась информация о том, что в районе бывшего здания ЦУМ появится сквер и четную сторону улицы Карла Маркса от Коммунистической до Свердлова благоустроят. На территории заменят фонари, отремонтируют тротуары и высадят новые деревья.