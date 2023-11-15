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14:02 (мск), источник: m24.ru

Жилье, школы, детсады и другие соцобъекты построят в Москве по проектам КРТ

Правительство столицы приняло решение о комплексном развитии территорий (КРТ) участков бывших промзон Хапиловка и Курьяново, а также территории во 2-м Тушинском проезде. Проекты реализуют городские операторы, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественных отношений Владимир Ефимов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, реорганизацией участка во 2-м Тушинском проезде займется Московский фонд реновации жилой застройки. КРТ бывшей промзоны Курьяново проведет казенное предприятие «Управление гражданского строительства». Общая площадь участков — 14,72 гектара, в их реорганизацию вложат более 17,8 миллиарда рублей. В новых объектах, открытых на территориях промзон, появится не меньше 700 рабочих мест, отметил Ефимов.

Сейчас на участках промзон стоят старые склады и офисы, а также один объект незавершенного строительства. Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в ходе реализации двух проектов КРТ появится 137,6 тысячи квадратных метров жилой недвижимости по программе реновации. Также в Печатниках построят 37,2 тысячи «квадратов» коммунальных объектов, среди которых будут базы ГБУ «Жилищник», ГБУ «Автомобильные дороги», ГБУ «Доринвест».

Кроме того, продолжил Гаман, в районе Покровское-Стрешнево построят детсад на 100 мест и школу на 150 учащихся. Реорганизацию участков в Хапиловке и во 2-м Тушинском проезде проведут в течение пяти лет, в Курьянове — четырех лет.

Ранее сообщалось, что редевелопмент территории бывшего завода «МиГ» по программе КРТ даст городу почти 25 тысяч новых рабочих мест.

Там планируется построить более 2,3 миллиона «квадратов» недвижимости, в частности жилье по программе реновации, детские сады, школы, городскую поликлинику, общественно-деловое пространство и другие объекты.

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