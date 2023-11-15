13:19 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
Новосибирский Минтранс будет добиваться возобновления строительства четвертого моста в суде
В ведомстве прокомментировали претензии со стороны подрядчика строительства — ГК «ВИС».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области подало три иска в Арбитражный суд региона об исполнении обязательств по концессионному соглашению в отношении подрядчика возведения четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Напомним, ГК «ВИС» обвинила областной Минтранс в том, что ведомство не перечислило 3,3 млрд рублей, выделенных на строительство переправы, затребовав отчётность, не предусмотренную контрактом. В результате, по данным подрядчика, ему пришлось финансировать строительство за свой счёт, а впоследствии остановить активные работы на объекте.
В свою очередь, в Минтрансе сообщили, что ведомство выполняет предусмотренные концессионным соглашением обязательства в полном объёме и своевременно осуществляет финансирование.
При этом, по данным Минтранса региона, общая строительная готовность моста составляет порядка 75%. Подрядчик называет цифру 85%.
«На текущий момент концессионером не подтверждено наличие прямой причинно-следственной связи между наступлением нарушений, заявленных концессионером, и невозможностью завершить строительство. Возникновение дополнительных расходов у концессионера также не подтверждено», — говорится в сообщении ведомства.
В Минтрансе добавили, что в Арбитражном суде Новосибирской области рассматриваются три исковых заявления ведомства к ООО «СКК» (входит в группу «ВИС») об исполнении обязательств по контракту.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что платный четвертый мост через Обь в Новосибирске не будет сдан в 2023 году.