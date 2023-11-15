14:45 (мск), источник: Коммерсантъ
Из Перми могут запустить авиарейсы в Казахстан, Узбекистан и Грузию
Авиакомпании «Азимут» и «Икар» могут открыть прямые перелеты из Перми в Алмату, Бишкек, Самарканд, Ташкент, Ургенч, Батуми или Тбилиси.
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Такая возможность обсуждалась на встрече вице-премьера Пермского края Андрей Алякринского и главы краевого минтранса Сергея Вешнякова с руководителями этих авиакомпаний. Переговоры прошли в рамках XVII Международного форума «Транспорт России» в Москве.
В рамках четырехстороннего соглашения, которое было подписано в 2022 году между Правительством Пермского края, ООО «Авиакомпания “Икар”, ООО “Северный Ветер”, АО “Международный аэропорт “Пермь” предусмотрено ежегодное открытие не менее одного зарубежного направления на коммерческой основе.
Краевые власти также предложили руководителям авиакомпаний запустить полетную программу по маршруту Пермь — Минск в новогодние праздники с 1 по 10 января.