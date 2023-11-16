В Башкирии зафиксирован исторический минимум безработицы

«Сейчас этот показатель на отметке 2,2%. С одной стороны, это позитив. Но вместе с тем региональный рынок труда, особенно сфера промышленности, испытывает колоссальный дефицит кадров, — подчеркнула глава минтруда Башкирии. — Если по республике на одного незанятого приходится четыре вакансии, то в промышленном секторе — это соотношение 1 к 8. Почти 90% рабочих мест ждут специалистов рабочих профессий».
На сегодняшний день предприятиям региона не хватает около 1500 слесарей, более 700 операторов швейного оборудования, свыше 500 токарей, электромонтеров, электрогазосварщиков и других специалистов. При этом работодатели готовы хорошо платить, отметила Ленара Иванова.
Так, средняя зарплата за первое полугодие в отрасли обрабатывающих производств превысила 61 тысячу рублей, добычи полезных ископаемых — более 87 тысяч рублей.
Решить проблему дисбаланса спроса и предложения в регионе стремятся с помощью ряда мер по содействию занятости.
В первую очередь, это прогноз потребностей в кадрах. В настоящее время 12,5 тысячи работодателей заполнили анкеты. Однако в целом по республике насчитывается 68 тысяч работодателей. Чем релевантнее будет прогноз, на основании которого вузы и ссузы будут готовить работников, тем выгоднее всем, убеждены в минтруде.
«Ну, и наши основные меры — это и обучение работников под заказ работодателей, субсидируемый наём, поддержка работодателей при временном трудоустройстве и организации общественных работ, профориентационные мероприятия для молодежи, — перечислила Ленара Иванова. — Эти мероприятия при федеральной поддержке будут продолжены и в будущем году. Мы приглашаем работодателей активно в них участвовать в партнерстве со службой занятости. Как раз эти вопросы обсуждали на заседании Российского промышленного форума».
Как сообщал ранее «Башинформ», по состоянию на конец октября в Башкирии зарегистрировано 12,2 тысячи безработных, тогда как в начале года их было 15,9 тысячи человек.
Таким образом, за 10 месяцев произошло снижение на 3,7 тысячи человек, или на 23,3%. Количество вакансий при этом выросло с 42,5 тысячи с начала года до 49,9 тысячи на конец октября (+17,4%).
Уровень безработицы по методологии МОТ в Башкирии находится на самом низком уровне с момента образования службы занятости. В третьем квартале он составил 2,2%, тогда как в среднем по России это значение — 3%.
При этом выросла доля трудоустроенных специалистами центров занятости безработных граждан. Так, за 10 месяцев текущего года уровень трудоустройства составил 67,3% против 60,7% за аналогичный период прошлого года.
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