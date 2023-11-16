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11:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Отель Radisson откроется в Перми в 2024 году

Пятизвездочный отель Radisson (станет частью МФЦ «iMALL Эспланада») откроется в Перми в 2024 году.

Об этом «Ъ» сообщила управляющий директор Radisson Hotel Group в России Виолетта Ромэро дэ Торрэс.

Строительство пятизвездочной гостиницы Radisson началось в конце 2020 года. Объект на 158 номеров возводит ГК «Проспект». На верхнем этаже будет расположен бассейн, тренажерный зал и круглосуточный ресторан с видом на город. В гостинице также разместятся конференц-залы вместимостью более 1 тыс. человек.

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