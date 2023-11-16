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13:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Чиновники объяснили воронежцам рост тарифов на 9,8%

В основном это связано с повышением цен на газ.

Источник: Комсомольская правда

Региональное министерство тарифного регулирования объяснило воронежцам цифры роста тарифов. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, ожидается повышение на 9,8% в комплексе водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, горячая вода, ТКО, электроснабжение. Горожане возмущались, почему на столько?

— 9,8% — прогноз Минэкономразвития России, — отметили в региональном регуляторе. -Стоимость каждого из этих ресурсов увеличивается по разным сценарным условиям на разные проценты. И наибольший рост сейчас у газа. Оптовая цена на газ и цена для населения с 1 июля вырастут на 11,2%. Рост цен на газ тянет за собой и повышение стоимости теплоснабжения, так как в большинстве случаев именно газ используется в работе теплоснабжающего оборудования для подогрева воды. Однако остальные ресурсы могут расти таким образом, чтобы коммунальная сборка не превышала 9,8%. При этом Правительством РФ для Воронежской области предусмотрено допустимое отклонение до 4,9%.

При этом чиновники уточнили, что каждый тариф для каждой регулируемой организации рассматривается в индивидуальном порядке, эксперты анализируют документы регулируемых организаций, чтобы найти подтверждение всех ее расходов. В зависимости от этого, тарифы могут быть установлены не только с тотальным повышением, но и со снижением. В Минтарифов Воронежской области отметили, что для ряда организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в регионе тарифы будут снижены.

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