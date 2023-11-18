В Сурхандарье создадут логистический хаб — о чем еще говорили на совещании с президентом

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Газохимический комплекс в Байсуне, экономический потенциал области, сельское хозяйство, туристические возможности, создание логистического хаба и многое другое обсудили в ходе совещания с участием президента, прошедшего в Термезе.
Регион последовательно развивается. Впереди много планов и возможностей. В частности, сформировано 4 новых крупных промышленных проекта стоимостью 3 миллиарда 300 миллионов долларов. За счет них экономика региона увеличится на 6,5 триллиона сумов, местный бюджет — на 1,6 триллиона сумов, экспорт — на 100 миллионов долларов, будет создано 2 тысячи высокодоходных рабочих мест.
«Например, на газохимическом комплексе в Байсуне стоимостью 3 миллиарда долларов будут налажены очистка 5 миллиардов кубометров газа и получение природного газа и серы на 6 триллионов сумов в год. Ежегодно регион будет получать в среднем 120 миллионов долларов от экспорта. Будет расширена геологоразведка и запасы газа увеличатся еще на 100 миллиардов кубометров», — говорится в сообщении.
«Сурхандарья обладает огромным экономическим потенциалом, подземными и надземными богатствами, отважным и трудолюбивым населением. В настоящее время не используется даже половина этого потенциала. Необходимо создать условия и многократно увеличить занятость, инвестиции, экспорт и доходы», — сказал Мирзиёев.
В связи с этим определены ориентиры по привлечению в регион 1,5 миллиарда долларов инвестиций, производству продукции на 12 триллионов сумов в промышленности, экспорту товаров на 500 миллионов долларов и сокращению импорта на 100 миллионов долларов. Отмечено, что трудоустройство 400 тысяч жителей должно стать основной задачей хокимов области и районов.
Подчеркнуто, что самым большим резервом привлечения инвестиций в регион и развития промышленности является задействование имеющихся месторождений.
Даны поручения по освоению запасов свинца, цинка и золота, белого мрамора в Сарыасии, угля в Байсуне и Сарыасии, калийных удобрений в Шерабаде. Поставлена задача расширить геологические исследования в горных районах области.
Что касается природных почвенно-климатических условий, то благодаря им Сурхандарьинская область может быть лидером по выращиванию скороспелой продукции. Однако, отмечалось на совещании, существуют проблемы с обеспечением высокоурожайными семенами и саженцами, а также с закупкой выращенной продукции. Поэтому Минсельхозу поручено организовать лаборатории in vitro в 10 районах.
«В следующем году по краям полей будет установлено оборудование для сушки, сортировки и упаковки, а также 70 небольших холодильников. На 100 тысячах гектарах будут выращиваться такие экспортоориентированные культуры, как лук, брокколи, розмарин, руккола, тимьян, красный базилик, мята», — говорится в сообщении.
Решено также создать 6 центров хранения, сушки, сортировки в Ангоре, Джаркургане, Кумкургане, Алтынсае, а также логистический хаб стоимостью 50 миллионов долларов в Термезском районе совместно с Южной Кореей.
Тонковолокнистый хлопчатник требует до 15 процентов меньше воды и созревает раньше. Поэтому поручено расширить площади выращивания таких сортов хлопчатника до 50 тысяч гектаров, увеличить его переработку до 30 процентов, создать совместный проект по молекулярной генетике и селекции, современную лабораторию.
Проблеме нехватки воды на совещании уделили особое внимание. 80 процентов земель в Сурхандарьинской области орошаются насосами, что увеличивает себестоимость воды в два раза, 20 миллионов киловатт-часов электроэнергии тратится впустую.
"Необходимо прививать людям идею о том, что вода не бесплатна, совместно с местным активом, представителями старшего поколения, интеллигенцией и широкой общественностью превратить эту идею в правило повседневной жизни, — сказал Мирзиёев.
Ответственным лицам поручено разработать двухлетнюю программу по бетонированию 47 каналов, отремонтировать 6 каналов с наибольшим уровнем потерь воды.
Туристический потенциал региона также высок. Здесь расположено более 600 объектов культурного наследия и туризма. В настоящее время начаты работы по организации музея под открытым небом у памятника Далварзинтепа.
В продолжение этой работы необходимо превратить в музеи пещеры «Байбулак», «Тешикташ» и «Мачай» в Байсуне, памятник «Узундара». В пещере «Хатак» и Зараутсайском ущелье в Шерабаде будут организованы экспедиции зарубежных ученых. Еще 10 махаллей будут превращены в туристические села.
Будет отремонтирован и расширен санаторий «Омонхона», построен новый санаторий. В Байсуне, Алтынсае, Сарыасии и Шерабаде будут реализованы проекты на 200 миллионов долларов, по строительству канатных дорог, гостиниц и объектов сервиса.
Особое внимание на совещании уделили социальным вопросам.
Для профилактики заболеваний подчеркнута важность открытия фитобаров в каждой махалле и аптеке, разработки программы домашних упражнений и меню здорового питания.
Поставлены задачи по оснащению и ремонту 509 школ, Центра матери и ребенка, детского кардиохирургического отделения и 44 семейных врачебных пунктов.
Указано на необходимость содействия таким творческим коллективам, как «Бойсун», «Шалола», «Бойчечак», «Булбули гуё», в участии в международных фестивалях, создания Золотого фонда творчества бахши, дастанов и терм.
Кроме того, планируют принять отдельное постановление по привлечению молодежи Сурхандарьи к спорту.